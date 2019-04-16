Avrupa Piyasaları Ticaret Gelişmeleriyle Yükseldi
– Avrupa hisse senedi piyasaları Salı gününe, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin başlatılması konusundaki olumlu haberler etkisiyle hafif artışla başladı.
– Avrupa hisse senedi piyasaları Salı gününe, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin başlatılması konusundaki olumlu haberler etkisiyle hafif artışla başladı.
Piyasalar ayrıca ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu haberlerden de etkilendi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
FTSE yüzde 0.08,
DAX yüzde 0.14 ve
CAC yüzde 0.11 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.03 kayıpla 1.1301 düzeyine geriledi.
Kaynak: DHA