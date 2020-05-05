Avrupa piyasaları önlemlerde gevşemeyle yüksek açıldı

Birçok ülkede, Covid-19 pandemisine bağlı ekonomideki sınırlandırmalarda gevşeme adımlarının atılmasıyla, Avrupa piyasaları yeni güne yükselişlerle başladı.

Birçok ülkede, Covid-19 pandemisine bağlı ekonomideki sınırlandırmalarda gevşeme adımlarının atılmasıyla, Avrupa piyasaları yeni güne yükselişlerle başladı.

Ekonomide uzun süren belirsizliklerin sona ereceği beklentisindeki yatırımcılar, bugün açıklanması beklenen verilere odaklandı.

Avrupa Komisyonu'nun bugün ilerleyen saatlerde ekonomik büyümeye ilişkin öngörülerini ve Markit Economics'in de Birleşik Krallık Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) açıklamaları bekleniyor.Bu beklentilerle açılan Almanya'da Birleşik Borsa Endeksi DAX yüzde 1.49'luk sıçramayla açılırken, Londra'da Financial Times (FTSE) Endeksi de açılışta yüzde 1.45 yükseldi. Paris Borsası'nda da CAC 40 Endeksi güne yüzde 1.73 artışla başladı.

Asya borsalarının tatil nedeniyle genel olarak kapalı olduğu Salı günü, Hong Kong'da gösterge kabul edilen Hang Seng Endeksi, kent devleti ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 8.9 daraldığının açıklanmasına karşın, yeni günde yüzde 0.73 yükseldi. Australya'da S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 1.30 yükseldi.

Kaynak: DHA