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Avrupa piyasaları güne karışık başladı

Avrupa hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure'un işsizliğin kriz öncesi düzeylere döndüğünü ve ücretlerin son 10 yılın en yüksek hızında arttığını söylemesi etkisiyle güne karışık başladı.

04.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:22
Avrupa piyasaları güne karışık başladı

hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure'un işsizliğin kriz öncesi düzeylere döndüğünü ve ücretlerin son 10 yılın en yüksek hızında arttığını söylemesi etkisiyle güne karışık başladı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:

FTSE yüzde 0.2 düşerken,CAC yüzde 0.45 ve

DAX yüzde 0.31 yükseldi.


Kaynak: DHA
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