Avrupa piyasaları güne hafif artışla başladı

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararıyla ilgili ipuçlarını ve çeyreklik kazanç raporlarını sindirmesiyle güne artışla başladı.

Almanya resmi istatistik kurumu Destatis, Haziran ayında ithalat fiyatlarının hem aylık hem yıllık düştüğünü açıkladı.

Gelişmeler ve açıklanan ikinci çeyrek kazanç raporları etkisiyle AVrupğa piyasalarında son durum şöyle:

FTSE yüzde 0.09,

DAX yüzde 0.16 ve

CAC yüzde 0.04 yükseldi.

Dolar karşısında, reuro yüzde 0.1 düşüşle 1.1135 düzeyine ve sterlin yüzde 0.22 düşüşle 1.2428 düzeyine geriledi.

Kaynak: DHA

- İstanbul