Avrupa piyasaları gelir açıklamalarıyla düştü

Avrupa'da sabah saatlerinde aralarında Siemens AG, ArcelorMittal SA, Royal Dutch Shell Plc, BMW AG, Rio Tinto Group ve Barclays plc'den gelen gelir açıklamalarının ardından piyasalar ekside seyretti.

Bunun yanında gün içinde Birleşik Krallık Merkez Bankası'dan (BoE) yapılacak faiz kararı açıklaması beklenirken, yatırımcıları BoE'nin politika faizini yüzde 0.75'te sabit tutacağını öngörüyor.

Gelişmelerin ardından Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 0.12,

FTSE yüzde 0.44 düşerken

CAC yüzde 0.24 yükseldi.

Bunun yanında sterlin ve euro dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.30 ve yüzde 0.37 düşüşle 1,10422 dolar ve 1,21144 dolardan işlem gördü.

Kaynak: DHA