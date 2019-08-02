Avrupa piyasaları ek gümrük vergisi haberiyle düşüşle açıldı

– Avrupa hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gürmük vergisi açıklamaları etkisiyle güne düşüşle başladı.

Trump'ın 1 Eylül tarihinden itibaren 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını ve bu oranın yüzde 25'e yükseltilebileceğini duyurdu.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında açılış sonrası son durum şöyle:

FTSE yüzde yüzde 1.5,

DAX yüzde 2.04 ve

CAC yüzde 2.34 düştü.

Dolar karşısında, euro bir değişim göstermeyerek 1.1084 düzeyinde sabit kalırken, sterlin yüzde 0.08 düşüşle 1.2111 düzeyine geriledi.

Kaynak: DHA

- İstanbul