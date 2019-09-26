Avrupa piyasaları brexit gelişmeleri etkisiyle düştü
Avrupa hisse senedi piyasaları güne, yatırımcıların ticaret ve Brexit gelişmelerine odaklanmalarıyla hafif düşüşle başladı.
– Avrupa hisse senedi piyasaları güne, yatırımcıların ticaret ve Brexit gelişmelerine odaklanmalarıyla hafif düşüşle başladı.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson üzerinde uzlaşılan anlaşmanın millet vekilleri tarafından oylanacağının sözünü verdi.
Gelişmeler etkisiyle
FTSE yüzde 0.02,
DAX yüzde 0.02 ve
CAC yüzde 0.18 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 kazanımla 1.09542 düzeyine yükseldi.- İstanbul