HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Avrupa piyasaları aşı umuduyla çoğunlukla yüksek açıldı

Başlıca Avrupa borsalarında hisse senedi endeksleri, Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin iyimser verilerle yükselişlerle açıldı.

Avrupa piyasaları aşı umuduyla çoğunlukla yüksek açıldı
28.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:54

Başlıca Avrupa borsalarında hisse senedi endeksleri, Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin iyimser verilerle yükselişlerle açıldı.

Hisse senetlerine alım getiren iyimser dalga, Pfizer Inc. ve BioNTech şirketlerinin, aşının insan üzerindeki ileri düzeyde denemelerinin başladığını açıklamalarının ardından geldi.

Aşıye ilişkin açıklamada ayrıca, aşının etkin olduğuna ilişkin bulgular elde edildiği taktirde, üretim lisansı için Ekim ayında ilgili kurumlara Ekim'de başvurulacağı da eklendi.Avrupa Merkez Bankası da (ECB) euro bölgesindeki bankaların kar payı dağıtmamalarına ilişkin tavsiye kararını yıl sonuna kadar uzattı. ECB'den yapılan açıklamada, ayrıca bankaların konjonktürle aynı yönde hareket etmek zorunda kalmamaları için sermaye ve likidite tamponlarını doldurmaları için yeterli zaman verileceği belirtildi.Bu gelişmelerin ardından;Almanya'da DAX Endeksi, yüzde 2.65 yükselen Wirecard AG hisselerinin desteğinde yüzde 0.38 artıda açıldı.Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi de, yüzde 1.76 yükselen BT Group hisselerinin desteğinde yüzde 0.19 yükseldi.

Fransa'da CAC 40 Endeksi ise, LVMH hisselerinin yüzde 3.84 gibi büyük oranda düşmesinin etkisiyle yeni güne yüzde 0.19 düşüşle başladı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Politika
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor Güncel
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı 3. Sayfa
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi Güncel
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Wanda Nara'dan, takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan, takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı
Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Akar İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Deniz Seki Dilan Çıtak Belçim Bilgin
Spor Okan Buruk Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Ankara Otomobil Türk Lirası
Şu an buradasınız: Avrupa piyasaları aşı umuduyla çoğunlukla yüksek açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 12:57:53. #1.15#
title