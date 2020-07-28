Avrupa piyasaları aşı umuduyla çoğunlukla yüksek açıldı Başlıca Avrupa borsalarında hisse senedi endeksleri, Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin iyimser verilerle yükselişlerle açıldı.

Başlıca Avrupa borsalarında hisse senedi endeksleri, Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin iyimser verilerle yükselişlerle açıldı.

Hisse senetlerine alım getiren iyimser dalga, Pfizer Inc. ve BioNTech şirketlerinin, aşının insan üzerindeki ileri düzeyde denemelerinin başladığını açıklamalarının ardından geldi.

Aşıye ilişkin açıklamada ayrıca, aşının etkin olduğuna ilişkin bulgular elde edildiği taktirde, üretim lisansı için Ekim ayında ilgili kurumlara Ekim'de başvurulacağı da eklendi.Avrupa Merkez Bankası da (ECB) euro bölgesindeki bankaların kar payı dağıtmamalarına ilişkin tavsiye kararını yıl sonuna kadar uzattı. ECB'den yapılan açıklamada, ayrıca bankaların konjonktürle aynı yönde hareket etmek zorunda kalmamaları için sermaye ve likidite tamponlarını doldurmaları için yeterli zaman verileceği belirtildi.Bu gelişmelerin ardından;Almanya'da DAX Endeksi, yüzde 2.65 yükselen Wirecard AG hisselerinin desteğinde yüzde 0.38 artıda açıldı.Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi de, yüzde 1.76 yükselen BT Group hisselerinin desteğinde yüzde 0.19 yükseldi.

Fransa'da CAC 40 Endeksi ise, LVMH hisselerinin yüzde 3.84 gibi büyük oranda düşmesinin etkisiyle yeni güne yüzde 0.19 düşüşle başladı.

Kaynak: DHA