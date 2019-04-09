Avrupa Piyasaları Açılış Sonrasında Karışık

– Açılış öncesi işlemlerde ekside olan Avrupa hisse senedi piyasaları açılış sonrası işlemlerde karışık seyirde.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Franbsa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek ğlkenin Avrupa Birliği'nden ayrılış tarihinini 12 Nisan Cuma gününden, 30 Haziran tarihine ertelenmesini isteyecek. Bunun yanında Birleşik Krallık hükümeti muhalefet ile bir anlşamaya vararak May'in Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanması için çalışıyor.

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ın gümrük birliğini kabuyl etmesi halinde AB'nin mevcut politik beyannamelerinde değişikliğe gidebileceğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

FTSE yüzde 0.03 ve

CAC yüzde 0.1 artarken,

DAX yüzde 0.07 düştü. - İstanbul

Kaynak: DHA