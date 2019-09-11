Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi
Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde Brexit gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), para politikasında gevşeme beklenen faiz kararı öncesinde yükseldi.
– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde Brexit gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), para politikasında gevşeme beklenen faiz kararı öncesinde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle:
FTSE yüzde 0.34,
DAX yüzde 0.49 ve
CAC yüzde 0.12 yükseldi.
Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.07 artışla 1.10511 ve yüzde 0.13 artışla 1.23649 düzeylerine yükseldi.- İstanbul