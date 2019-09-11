Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde Brexit gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), para politikasında gevşeme beklenen faiz kararı öncesinde yükseldi.

11.09.2019 10:00
Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi

– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde Brexit gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), para politikasında gevşeme beklenen faiz kararı öncesinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle:

FTSE yüzde 0.34,

DAX yüzde 0.49 ve

CAC yüzde 0.12 yükseldi.

Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.07 artışla 1.10511 ve yüzde 0.13 artışla 1.23649 düzeylerine yükseldi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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