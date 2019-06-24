Avrupa piyasaları ABD İran gerginlikleri etkisiyle düştü
– Avrupa hisse senedi piyasaları ABD ve İran arasında yükselen gerginliklere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklaması etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde düştü.
– Avrupa hisse senedi piyasaları ABD ve İran arasında yükselen gerginliklere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklaması etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde düştü.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.17,
DAX yüzde 0.33 ve
CAC yüzde 0.07 düştü.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.07 artışla 1.1377 düzeyine ve sterlin yüzde 0.08 artışla 1ç2753 düzeyine yükseldi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
Son Dakika Haberleri