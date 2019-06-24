Avrupa piyasaları ABD İran gerginlikleri etkisiyle düştü

– Avrupa hisse senedi piyasaları ABD ve İran arasında yükselen gerginliklere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklaması etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

FTSE yüzde 0.17,

DAX yüzde 0.33 ve

CAC yüzde 0.07 düştü.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.07 artışla 1.1377 düzeyine ve sterlin yüzde 0.08 artışla 1ç2753 düzeyine yükseldi.

Kaynak: DHA