Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararı

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD), Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına ilişkin, "Türkiye-AB ilişkilerinin yeni bir ivme kazanması için çalıştığı bugünlerde alınan bu karar, kıta Avrupa'sındaki kafa karışıklığını ortaya koymaktadır." açıklamasını yaptı.



MÜSİAD, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasına ilişkin raporu kabul etmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



Avrupa Parlamentosunun skandal bir karara imza attığı belirtilen açıklamada, bu kararın Türkiye adına hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığı, kararın önyargı, İslamofobi, Türkiyefobi ve vizyonsuzluk göstergesi olduğu dile getirildi.



Doğru olmayan iddia ve iftiralara dayanan kararın, AP'yi itibarsızlaştırdığı ifade edilen açıklama, şunlar kaydedildi:



"Kararın iş dünyası açısından herhangi bir geçerliliği yoktur. Hem Avrupa'yı yöneten iradenin hem de Ankara'nın, Türkiye-AB ilişkilerinin yeni bir ivme kazanması için çalıştığı bugünlerde alınan bu karar, kıta Avrupa'sındaki kafa karışıklığını ortaya koymaktadır.



Türkiye, 80 milyona yaklaşan nüfusuyla AB ülkeleri için önemli bir güç olmasının yanı sıra, Avrupa'ya uzanan enerji yollarının güvenliği için önemli bir aktördür. Türkiye ihracatının yarısına yakın payını AB ülkelerine gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan ekonomik ilişkilerde yaşanabilecek olumsuzluklar, her iki aktörün de zararına olacaktır. Bu süreçte karşılıklı ekonomik ilişkilerin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için her iki aktörün de yoğun bir çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Konjonktürel olduğu apaçık görülmekte olan bu gelişme, umarız ki ilişkilerin yeniden canlandırılması yolunda AB'yi yöneten irade tarafından da yok hükmünde sayılacaktır."