Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararı

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Başkanı Aydın Buğra İlter, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına ilişkin, kararın hukuki ve siyasi dayanaktan yoksun, bu haliyle uygulama imkanı olmayan haksız bir karar olduğu bildirdi.



İlter, yaptığı yazılı açıklamada, sağduyu ve aklın hakim olacağını ve AB'nin bu yanlıştan döneceğini umut ettiklerini belirtti.



Müzakere sürecinin tümüyle durdurulmasının haksız ve anlaşmalara aykırı olduğunun altını çizen İlter, şunları kaydetti:



"Tüm kurumlarıyla işleyen bir demokrasiye sahip tek İslam ülkesi olan Türkiye'ye karşı bu olumsuz tutumu kınıyoruz. Müzakereleri durdurup göç, ticaret, enerji iş birliği ve gümrük birliğinin güncellenmesi gibi konularda iş birliğinin devam etmesi teklifi tek yanlı ve AB çıkarlarına hizmet edecek bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Hükümetimizin bu konuda gereken tepkiyi vereceğine ve AB'ye yükümlülüklerini bir kez daha hatırlatacağına inanıyoruz. Bağlayıcı olmasa da Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili bu haksız kararı AB ile Türkiye arasındaki ortaklık anlaşmalarının ruhuna aykırı ön yargılı ve samimiyetsiz bir yaklaşımın ifadesidir ve kabul edilemez."



Jeopolitik ve ekonomik nedenlerle AB'nin Türkiye'den vazgeçmesinin mümkün olmadığına işaret eden İlter, AB'nin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla tam üyelik dışında bir formüle doğru yönlendirme çabasının olduğunu, Türkiye'nin gündeminde böyle bir formül olmadığını belirtti.