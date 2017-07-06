Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına ilişkin, "Avrupa Parlamentosunun kararı, Türkiye ve AB ilişkilerini zedeleyen, ön yargılı ve objektiflikten uzak, yıkıcı bir karardır." ifadesini kullandı.



Baran, yaptığı yazılı açıklamada, AP'nin söz konusu kararını değerlendirdi.



AP'nin kararını, Türkiye ve AB ilişkilerini zedeleyen, ön yargılı ve objektiflikten uzak, "yıkıcı bir karar" olarak nitelendiren Gürsel Baran, "Bu karar Türkiye'nin AB ile ilişkilerini zayıflatmaya dönük girişimlerin devamıdır. Yapıcı bir tutum içerisinde, müzakerelerin devamından yana olması gereken AP, maalesef Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren bir karar almıştır. Bu karar iş dünyasının temsilcileri olarak bizleri üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.