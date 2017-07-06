Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına tepki göstererek, "AP'nin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne...
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına tepki göstererek, "AP'nin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden kararı büyük bir yanlıştır. Ancak tavsiye niteliğinde olduğu için bir hükmü yoktur." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin iyi gitmesinin Avrupa'ya daha fazla katkısı olacağını savundu.
AP'nin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden tavsiye niteliğindeki kararı kabul etmesinin büyük bir yanlış olduğuna dikkati çeken Bendevi Palandöken, "Ancak tavsiye niteliğinde olduğu için bir hükmü yoktur. Vatandaşlar duyarlı olsunlar. Spekülatif hareketlerden kaçınsınlar. Şu an dövizde yaşanan yükseliş geçici. Kimse moralini bozmasın." değerlendirmesinde bulundu.