Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay
Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.
27.03.2020 08:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:04
Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.
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Kaynak: Dunya.com