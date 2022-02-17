Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar vekile tepki

Polonya ve Macaristan'a yönelik hukukun üstünlüğü tartışmalarının yapıldığı Avrupa Parlamentosunda (AP) Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar milliyetçisi milletvekili Angel Dzhambazki tepki gördü.

Bulgar Ulusal Hareketi Partisinden (VMRO) milletvekili olan Dzhambazki, dün Fransa'nın Strazburg kentinde AP Genel Kurulunda kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

AP'deki Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubu bünyesinde partisini temsil eden Dzhambazki, konuşmasında, Avrupalı parlamenterlere hitaben "Ne söyleyeceğimizi ve ne yapamayacağımızı sizin belirlemenize izin vermeyeceğiz. Çok yaşa Orban ve Fidesz, çok yaşa Kaczynski ve PiS (Hukuk ve Adalet Partisi), çok yaşa Bulgaristan ve ulus devletimiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından kürsüden inen Dzhambazki, salondan çıkarken sol eliyle ceketinin önünü ilikleyip, sağ elini de öne yukarı doğru uzatarak birkaç saniye havada tuttu.

Dzhambazki'nin "hareketine" art arda tepkiler yükseldi

Oturuma başkanlık eden İtalyan AP Başkan Yardımcısı Pina Picierno, tepkiler üzerine Genel Kurul Salonu'ndaki kameraların inceleneceğini, Dzhambazki'nin Nazi selamı verip verilmediğinin tespit edileceğini belirtti.

"Faşist hareket ve sembollere hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bu son derece ciddi bir durum." diyen Picierno, Bulgar milletvekiline yönelik yaptırım uygulanacağını söyledi.

Salonda hazır bulunan Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune de Twitter'da hareketi "skandal ve çirkin" olarak niteledi.

AP Başkanı Roberta Metsola da olaya tepki göstererek Nazi selamının, Avrupa Parlamentosunda kabul edilemeyeceğini belirtti.

Metsola, "Beni ve Avrupa'daki herkesi rahatsız ediyor. Biz demokrasi meclisiyiz. Bu hareket, tarihimizin en karanlık bölümünden geliyor ve orada bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

Dzhambazki, 2020'de başkent Sofya'da hükümet karşıtı olaylarda protestocuların üzerine havai fişek fırlatıp, yangın söndürme hortumundan su sıkarken görüntülenmişti.

Bulgar milletvekili, videonun manipüle edildiğini öne sürerek özür dilemeyi reddetmişti.