Avrupa Parlamentosunda Kabul Edilen Türkiye Kararı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye kararıyla ilgili, "Bu rapor birtakım ülkelerin tek taraflı siyasi yaklaşımlarını bir koalisyon mantığıyla metne doldurmuş, iş birliğinden uzak bir sabotaj raporu, ilişkileri sabote etmeye dönük bir rapor. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu raporunu, son 2 senede olduğu gibi bu yıl da yok hükmünde ve geçersiz kabul ediyoruz. Rapor, bizim tarafımıza ulaştığında hiçbir şekilde değerlendirme söz konusu olmaksızın aynen iade edilecektir." dedi.



Bakan Çelik, Avrupa Komisyonunun Türkiye'nin AB sürecinde kaydettiği gelişmeleri ele alan 2016 yılı ilerleme raporuna dair Avrupa Parlamentosunun kabul ettiği karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Çelik, raporun objektif ve güvenilir olmayan ifadeler içerdiğini, Avrupa Komisyonunun hazırladığı ilerleme raporunun Avrupa Parlamentosu tarafından değerlendirmesi olduğunu, bu nedenle bağlayıcılığı bulunmadığını kaydetti.



Avrupa Parlamentosunun siyasi nitelikte bir karar açıkladığını ifade eden Çelik, "AB'nin herhangi bir kurumu tarafından yayımlanan bir raporun güvenilir olması, içinde bizim faydalanabileceğimiz unsurlar olması, her zaman gözettiğimiz bir husustur. Burada objektif olmasını, dengeli olmasını her zaman gözetiriz. Hiçbir zaman da eleştiriden çekinmeyiz. Hatta bu eleştiriden nasıl faydalanırız diye bakarız. Fakat maalesef bu rapor bu içerikten tamamen uzak." diye konuştu.



Özellikle 1915 olaylarının 100. yılıyla ilgili tek taraflı Ermeni anlatılarına dönük yaklaşımın bu seneki Avrupa Parlamentosu raporunda gündeme getirildiğini bildiren Çelik, "Tek taraflı siyasi yaklaşımla yürütülen bir meseleye karşı dengeli, objektif olmayan, Türkiye'nin yaptığı açılımları görmeyen ve siyasi bir suçlama içeren ifadeleri bu rapora aldıkları için bu raporu tabii ki kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.



Çelik, şöyle devam etti:



"Raporda 15 Nisan 2015 kararına yapılan atıf, sadece tarihi çarpıtmakla kalmıyor, 25 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi marjında Brüksel'de yaptığı görüşmelerle ortaya çıkan yeni atmosfere ve AB liderleriyle üzerinde çalışılan yeni yol haritasına da aykırı bir tutum sergilemiş oluyor.



Bu rapor, bir iş birliği raporu değil. Avrupa Parlamentosundan beklentimiz uygun iş birlikleri üreten, yeni köprüler kuran, eleştiriler tabii ki söz konusu olacaktır, eleştiri hayatın icabıdır, eleştirilerle birlikte ilerlemeye, beraberce iş yapmaya olanak sağlayan birtakım hükümler içermesi, birtakım imkanlar yaratmasıdır. Bunun yerine bu rapor, birtakım ülkelerin tek taraflı siyasi yaklaşımlarını bir koalisyon mantığıyla metne doldurmuş, iş birliğinden uzak bir sabotaj raporu, ilişkileri sabote etmeye dönük bir rapor. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu raporunu son 2 senede olduğu gibi bu yıl da yok hükmünde ve geçersiz kabul ediyoruz. Rapor, bizim tarafımıza ulaştığında hiçbir şekilde değerlendirme söz konusu olmaksızın aynen iade edilecektir."



(Sürecek)