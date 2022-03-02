Avrupa Parlamentosu Zelenski'yi Ayakta Alkışladı - Haberler

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Avrupa Parlamentosu Zelenski'yi Ayakta Alkışladı

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelenski video konferansla Avrupa Parlamentosu önünde konuştu.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelenski video konferansla Avrupa Parlamentosu önünde konuştu. Zelenski, Avrupa Birliği ülkelerine, "Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın" mesajı verdi. Zelenski'nin konuşmasını İngilizce'ye tercüme eden çevirmenin duygulandığı anlar yayına yansıdı.Parlamento üyeleri, Ukrayna'nın özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerine vurgu yapan Zelenski'yi ayakta alkışladı

DailyMotion.com - Güncel

Avrupa Parlamentosu, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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