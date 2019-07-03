Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor

Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde mayıs ayındaki seçimlerin ardından yeni dönemine başlayan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) başkanlık seçimi yapılıyor.

Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde mayıs ayındaki seçimlerin ardından yeni dönemine başlayan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) başkanlık seçimi yapılıyor.

AP'de bu görev için yarışan 4 aday, Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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