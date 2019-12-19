Avrupa Parlamentosu, Uygur Türkleri konusunda Çin'i kınadı, kampların dağıtılmasını istedi
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Avrupa Parlamentosu, Uygur Türkleri konusunda Çin'i kınadı, kampların dağıtılmasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP), Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplarda toplaması nedeniyle Çin'i kınadı.

19.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:45
Avrupa Parlamentosu, Uygur Türkleri konusunda Çin'i kınadı, kampların dağıtılmasını istedi

Parlamentosu (AP), Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplarda toplaması nedeniyle Çin'i kınadı.


Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda el kaldırma yöntemiyle kabul edilen kararda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde temel hakların ihlalinden sorumlu Çinli yetkililerinin mal varlıklarının dondurulması istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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