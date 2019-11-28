Avrupa Parlamentosu: Tüm AB ülkeleri, İstanbul Sözleşmesi'ni acilen onaylamalı
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Avrupa Parlamentosu: Tüm AB ülkeleri, İstanbul Sözleşmesi'ni acilen onaylamalı

Avrupa Parlamentosu:Tüm AB ülkeleri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi'ni acilen onaylamalı

28.11.2019 20:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:11
Avrupa Parlamentosu: Tüm AB ülkeleri, İstanbul Sözleşmesi'ni acilen onaylamalı

Parlamentosu (AP), tüm üye ülkelerin kadına şiddetin önlenmesine yönelik 'nin Sözleşmesi'ni onaylaması için çağrıda bulundu.


Strasburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması çağrısına yönelik karar tasarısı 91 "hayır" oyuna karşı, 500 "evet" oyuyla onaylandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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