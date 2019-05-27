Avrupa Parlamentosu seçimleri: Ülke ülke seçim sonuçları

23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları açıklandı.

Avrupa Birliği'nin yasama organı AP'nin üyelerini belirleyecek olan ve beş yılda bir yapılan seçim için 21 ülkede bu pazar oy kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle