Avrupa Parlamentosu seçimleri: Ülke ülke seçim sonuçları
26 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları açıklandı.
23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları açıklandı.
Avrupa Birliği'nin yasama organı AP'nin üyelerini belirleyecek olan ve beş yılda bir yapılan seçim için 21 ülkede bu pazar oy kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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