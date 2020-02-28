Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması Açıklaması

28.02.2020 01:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:54

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.

Sanchez, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mültecilere ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanchez, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu belirterek, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA