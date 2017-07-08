Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Kararı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına ilişkin, "Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri böyle duygusal, subjektif ve öngörüsüz...
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına ilişkin, "Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri böyle duygusal, subjektif ve öngörüsüz adımlarla şekillendirilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamanın sonucunun şaşırtıcı olmadığını, yine de 50 yılı aşkın süredir devam eden üyelik sürecinde böyle bir oylama ve sonuç görmenin üzücü olduğunu kaydetti.
Avrupa kurumlarından daha objektif, eleştiren ama yol da gösteren, iş birliği üretmeye müsait raporlar beklediklerini belirten Büyükekşi, şunları aktardı:
"İhracatımızın yarısını Avrupa'ya yapıyoruz, yabancı yatırımlarımızın 3'te 2'si Avrupa'dan geliyor. Hem biz hem AB mevcut Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istiyor ve bu yönde çalışma yapıyoruz. Ancak parlamentoda yapılan oylamada Gümrük Birliği müzakerelerine siyasi kriter getirilmesi kararı, hem ticaretin ruhuna aykırı hem de iki tarafın çıkarlarına ters düşmektedir. Geçtiğimiz sefer olduğu gibi parlamentoda yapılan bu oylamanın Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilmemesini bekliyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri böyle duygusal, subjektif ve öngörüsüz adımlarla şekillendirilmemeli."