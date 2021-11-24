Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro desteğe onay - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro desteğe onay

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro desteğe onay

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesinden Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon avro ek kaynak sağlanmasını onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesinden Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon avro ek kaynak sağlanmasını onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin 2021 yılı bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasını içeren paket oylandı.

AP milletvekilleri, söz konusu paketi 588 "Evet", 87 "Hayır" ve 14 "Çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, bütçedeki değişiklikle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yaklaşık 150 milyon avroluk ek kaynak sağlanacak.

Söz konusu fon, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamındaki nakit desteğini finanse edecek.

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

 Dolar durdurulamıyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi, grafikteki değişim ağızları açık bırakıyor

Dolar durdurulamıyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi, grafikteki değişim ağızları açık bırakıyor

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title