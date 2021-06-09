Avrupa Parlamentosu'ndan Dijital Kovid Sertifikası'na "evet" oyu çıktı
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Avrupa Parlamentosu'ndan Dijital Kovid Sertifikası'na "evet" oyu çıktı

Avrupa Parlamentosu'ndan Dijital Kovid Sertifikası'na 'evet' oyu çıktı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Parlamentosu (AP), Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak Dijital Kovid Sertifikası'nı kabul etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak Dijital Kovid Sertifikası'nı kabul etti.

AP, dün oylanan tasarının 690 evet oyu ile kabul edildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin onayının ardından karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Dijital Kovid Sertifikası

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Mayıs'ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

Uzlaşıya göre, AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek. Sertifika ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek. Sertifikayla, AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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