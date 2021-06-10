Avrupa Parlamentosu'ndan Covid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Parlamentosu'ndan Covid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndan Covid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Parlamentosu, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) yapılan yazılı açıklamada, korona virüs (Covid-19) aşılarının küresel olarak dağıtımını hızlandırmak için aşıların üzerindeki fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Patentlerin kaldırılması, uygun fiyatlı aşılara küresel erişimi artıracaktır" ifadesi kullanıldı.

AP Milletvekilleri, ABD ile İngiltere'ye aşı ve ham madde ihracatı yasağını kaldırma çağrısında da bulunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika'daki üretimi desteklemesi gerektiğini savundu. Halihazırda uygulanan 1.6 milyar doz aşının çoğu sanayileşmiş ve aşı üreten ülkelere verilirken, yalnızca yüzde 0.3'ü en yoksul 29 ülkeye gönderildi.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Acı haberi MSB paylaştı! Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir koronaya yenildi
Acı haberi MSB paylaştı! Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir koronaya yenildi
Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Gervinho Cristiano Şenol Güneş Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Parlamentosu'ndan Covid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 12:30:45. #1.14#

title