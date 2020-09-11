- Avrupa Parlamentosu'nda Alman vekilden skandal istek
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- Avrupa Parlamentosu'nda Alman vekilden skandal istek

- Avrupa Parlamentosu'nda Alman vekilden skandal istek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptığı sırada Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer sunum için ekranlara yansıtılan iç içe geçmiş Türkiye ve Avrupa Birliği bayraklarının kaldırılmasını istedi.

11.09.2020 23:46 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:54

- Avrupa Parlamentosu'nda Alman vekilden skandal istek

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptığı sırada Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer sunum için ekranlara yansıtılan iç içe geçmiş Türkiye ve Avrupa Birliği bayraklarının kaldırılmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Senegal ziyareti sırasında Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'na video konferans yoluyla katılmıştı. Çavuşoğlu, konferansta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği yolu ve tutumunu anlatmıştı. Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin birlikteliğini temsil eden Türkiye ve AB'nin bayraklarının tek karede gösterildiği logo tartışma konusu oldu. Yeşiller grubunda Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer, kullanılan logonun kaldırılmasını istedi.

Bütikofer yaptığı konuşmada, "İki bayrağın karıştırılma şekli hoşuma gitmedi. Çünkü AB bayrağındaki yıldızlardan bazıları Türk bayrağındaki yıldızların gölgesinde kalıyor. Bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu yüzden sunum yeniden gösterilmeyebilir. Hatta yeniden gösterilmemeli" dedi.

Oturumu yöneten Avrupa Parlamenteri David Mcallister konuya ilişkin Bütikofer'e, bu logonun kendilerine ait olmadığını ve logoyu Türkiye tarafının hazırladığını aktardı. Mcallister, daha sonra logonun kaldırılması için Türk yetkililere seslendi.

- Avrupa Parlamentosu'nda Alman vekilden skandal istek

Kaynak: İHA

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