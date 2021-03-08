Avrupa Parlamentosu'na Dünya Kadınlar Günü'nde ABD ve Yeni Zelanda'dan konuk

Avrupa Parlamentosu (AP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i video konferans yöntemiyle konuşmacı olarak konuk etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i video konferans yöntemiyle konuşmacı olarak konuk etti.

Harris, konuşmasında, ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa Parlamentosu ile çalışmak için sabırsızlandıklarını, şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konularda birlikte çalışmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların topluma büyük katkılar yaptığını, ekonomik büyümeyi ileri taşıdığını vurgulayan Harris, kadınların bilimde, orduda, iş dünyasında, eğitimde ve devlet yönetiminde önemli roller üstlendiğini belirtti.

Harris, kadınlar için daha iyi bir dünya kurulması gerektiğini ifade ederek, kadınların hem evlerinde hem de diğer topluluklarda güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Kadınlara daha iyi sağlık hizmeti sağlanması, iş hayatında eşit davranılması, karar alma mekanizmalarında eşit söz hakkı verilmesini isteyen Harris, "Bunlar sadece iyi niyetin değil gücün de göstergesidir. Kadınlar için bir dünya yaratırsak ülkelerimiz daha güvenli, güçlü ve müreffeh olur." dedi.

"Esas ölçüt, ilerleme ve eşitlik olmalı"

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de Kovid-19 salgınının eşitsizlikleri birçok anlamda artırdığını, kadınların bu krizdeki zorluklarla her gün karşı karşıya kaldığını ve dünyanın her köşesinde salgın sırasında kadınların aile içi şiddete daha fazla maruz kaldığını söyledi.

Ülkesinde parlamentonun yüzde 48'inin kadınlardan oluştuğunu aktaran Ardern, kamuda ve özel sektörde önemli birçok görevde kendisi gibi kadınların bulunduğunu dile getirdi.

Ardern, "Ama hala yapacak çok işimiz var. İşsizlikte kadınlar fazla oldukça, kadınlar daha az ücret aldıkları sürece ve aile içi şiddet istatistiklerini göz önünde bulundurduğumuzda yönetimde ne kadar kadının bulunduğu önemli değil. Bana göre esas ölçüt, ilerleme ve eşitlik olmalı." dedi.

"Fırsat eşitliği için çabalamalıyız"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Kovid-19 salgınında kadın doktor ve hemşirelerin ön saflarda yer aldığını, kadın işçi ve iş yeri sahiplerinin büyük zorluklar çektiğini, sokağa çıkma kısıtlamalarında evde kalan kadınların da en büyük sıkıntıları yaşayanlar arasında yer aldığını ifade etti.

Avrupa olarak kadınlar ve erkekler için fırsat eşitliğini sağlamak üzere çalıştıklarını belirten von der Leyen, henüz bunun sağlanamadığını, kadınların aynı işlerde daha az ücretle çalıştığını söyledi.

"Avrupa'da kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 14 daha az maaş alıyor." diyen von der Leyen, eşit işin eşit ücret gerektirdiğini, bu nedenle AB Komisyonu olarak ücret şeffaflığının sağlanması için yasal düzenleme teklifi sunduklarını söyledi.

Von der Leyen, Avrupa'da kadınların yüzde 67'inin erkeklerin ise yüzde 78'inin iş sahibi olduğunu, çalışan kadınların oranını eşitlemek istediklerini, bu hedef için çalışacaklarını aktardı.

Von der Leyen, "Eşitliğin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Fırsat eşitliği için çabalamalıyız. Bu o kadar da zor değil. Bunun için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yeter ki bunları uygulayalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam