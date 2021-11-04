Avrupa Parlamentosu heyeti Tayvan lideri Tsai ile görüştü

Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a yaptıkları ziyarette, adadaki hükümetin lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

AP'nin Demokratik Süreçlere Yabancı Müdahalesini İnceleme Komitesi üyesi 13 parlamenter, Çin'in baskısına karşı ada yönetimine destek mesajı verdi.

Komite Başkanı Raphael Glucksmann, AB'nin Tayvan ile iş birliğini artırması gerektiğini belirterek, "Size açık ve basit bir mesajla geldik: Yalnız değilsiniz. Avrupa, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve insan onuruna yönelik mücadelenizde sizinle birliktedir, yanınızdadır." ifadelerini kullandı.

Tsai ise heyetin ziyaretinin "çok önemli" olduğunu vurgulayarak, "Tayvan'ın dezenformasyona karşı demokratik bir ittifak kurmayı amaçladığını" belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ziyarete dair yaptığı açıklamada, "Avrupa tarafını hatasından dönmeye ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndererek Çin-AB ilişkilerini ciddi şekilde zedelemekten kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AP geçen ay AB-Tayvan siyasi ilişkilerinin güçlendirilmesini öngören bir tasarıyı kabul etmişti. Bağlayıcılığı olmayan kararda, AB'nin Tayvan'daki ofisinin adını değiştirmesi ve ada ile ikili yatırım anlaşması imzalaması önerilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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