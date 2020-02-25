Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyeti Ankara'da basın toplantısı düzenledi

25.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:08

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki güvenin tekrar tesis edilmesi gerektiğini belirterek, "AB'ye aday ülke Türkiye, Birlik için stratejik ortak. Türkiye'deki muhataplarımızla iletişimi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

McAllister ve beraberindeki 7 üyeden oluşan heyet, Ankara'da yaptıkları temaslara ilişkin, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Heyet temasları kapsamında, başkentte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.

Türkiye-AB ilişkileri

Heyet Başkanı McAllister, Türkiye-AB ilişkilerinin zor dönemden geçtiğine işaret ederek, "Buna karşılık, AB'ye aday ülke Türkiye, Birlik için stratejik ortak. Türkiye'deki muhataplarımızla iletişimi devam ettirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

AB ile Türkiye arasında terörizm, mülteciler ve uluslararası güvenlik gibi konularda ciddi sınamaların olduğunu söyleyen McAllister, "Birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Aramızdaki güveni tekrar tesis etmemiz lazım. Bu ziyaret, AB-Türkiye ilişkilerine olan taahhüdümüzün ve kararlılığımızın göstergesidir." dedi.

McAllister, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kendilerine, "Türkiye'nin AB'ye üyelik amacının devam ettiğini" söylediğini aktararak Türkiye'de halen halkın büyük kesiminin AB'ye üyelikten yana olduğunu kaydetti.

Mülteci sorunu

Mülteci sorununa ilişkin, Türkiye'nin çok büyük göç baskısı altında olduğuna ve yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığına işaret eden McAllister, Türkiye'nin çabalarını desteklediklerini ve şükran duyduklarını dile getirdi.

McAllister, "Bu noktada, AB de gayet iyi çalışmalar yaptı, iyi bir iş birliği sergiledi. Türkiye için görülmemiş destek ve kaynak sağlıyoruz. Bana kalırsa bu kaynağı sağlamaya devam etmeliyiz." dedi.

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusuna da değinen McAllister, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda her iki tarafın da çok çalışması gerekiyor. Anlaşmanın güncellenmesi hem Türk tarafının hem de AB'nin yararına olacaktır." diye konuştu.

Vize serbestisi konusu

McAllister, vize serbestisine ilişkin, "Vize serbestisi konusu, görüşmelerimizde sürekli gündeme geliyor. Türkiye'ye vize serbestisinin sağlanması için yerine getirilmemiş koşulların tamamlanması gerekiyor. Koşullar tamamlandığında vize serbestisi tanınacak fakat şu an o aşamada değiliz." ifadesini kullandı.

Osman Kavala'nın tutuklanması

Gezi Parkı davasında tahliyesine karar verilen, ardından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın yargılanması sürecine değinen McAllister, şu iddialarda bulundu:

"Maalesef Kavala davasındaki son gelişmeler bir kere daha Türkiye'de yargıda bazı eksiklikler olduğunu gösterdi. Davayı izlemeye devam edeceğiz. Diğer siyasi tutuklularla ilgili davaları da izlemeye devam edeceğiz. Kavala'nın serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklanmış olması tamamen kabul edilemez bir durumdur. Asıl, yargılanmanın koşulları net şekilde ihlal edilmiştir."

İdlib meselesi

Heyetin yaptığı görüşmelerde, Suriye ve diğer bölgesel konuların da ele alındığına değinen McAllister, "İdlib'deki durum bizi çok endişelendiriyor. Sivillere karşı düzenlenen saldırıların son bulması gerekiyor. Sorunun çözümüne ilişkin siyasi çözüm çabalar devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Doğu Akdeniz konusu

McAllister, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin daha da tırmandırılmaması gerektiğini söyleyerek, AB açısından bakıldığında, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakatın üçüncü tarafların egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı

Heyette yer alan AP Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Sergey Lagodinsky de konuşmasına, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları için başsağlığı dileğinde bulunarak başladı.

Lagodinsky, AB içerisinde ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi sorunların olduğuna işaret ederek, "Hanau'daki saldırıdan sonra iyice alarma geçtik. Her türlü ırkçılık ve nefret söylemine karşı birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

Kayyum atamaları

Lagodinsky, Türkiye'deki temasları kapsamında, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2017'de görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştüklerini belirterek, "Demokratik şekilde seçilmiş bütün belediye başkanlarının görevde olması gerekir. Demokratik usullerin takip edilmesi gerekir. Türkiye'deki ilgili yetkililere de bu durumu ilettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA