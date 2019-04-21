Avrupa Parlamentosu'dan Çin'e, 'Uygur Toplama Kamplarını Derhal Kapat' Çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Çin'e, Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik keyfi tutukluluğa son verme ve tüm toplama kamplarını kapatma çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Pekin yönetimini, haklarında hiçbir suçlama, yargılama veya mahkumiyet kararı bulunmadan Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik uygulanan keyfi tutukluluğa son vermeye çağıran kararı 18'e karşı 505 oyla kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle