Avrupa Parlamentosu, Brexit Anlaşmasını onayladı

29.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:40

Avrupa Parlamentosu Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Genel Kurul Toplantısında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını içeren anlaşma, yapılan oylama sonucu 49 red oyuna karşı 621 oyla kabul edildi. Brexit süreci, AB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra resmen sona erecek ve İngiltere AB'den çıkmış olacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını içeren anlaşmayı oyladı. Brexit, AP üyelerinin protestolarıyla hareketlenen genel kurulda yapılan oylama sonucu 49 red oyuna karşı 621 oyla kabul edildi. Oylamada 13 AP üyesi ise çekimser oy kullandı. Brexit süreci AB Konseyi tarafından da onaylandıktan sonra resmen sona erecek ve İngiltere AB'den çıkmış olacak.

"BUGÜN İNGİLTERE'NİN AB'DEN ÇIKIŞINI DEĞİL, İNGİLTERE'NİN AB'DEN ANLAŞMAYLA ÇIKMASINI OYLUYORUZ"

Brexit oylamasının öncesinde AP Genel Kurulunda AB Konseyi, AB Komisyonu, AP politik grupları ve Brexit raportörü guy Verhofstadt görüşlerini açıkladı. AB tarafından İngiltere ile üyeliğe son verilmesi anlaşmasını yürütmekle görevlendirilen AP üyesi Guy Verhofstadt, oylama öncesi bir konuşma yaptı. Verhofstadt, "Nasıl oldu da bir ülke 40 yıl sonra AB'den ayrılmayı seçti? Egemenliklerini kaybetmekten korktular. Bugün ABD, Çin ve Brezilya gibi büyük güçlerin dünyasında birliğimizi korumamız gerekirdi. AB ülkeleri egemenliklerini kaybetmişti, AB projesi ile egemenliklerimizi geri kazandık" dedi. "Brexit, İngiltere'ye ilk tavizi verdiğimizde başladı" diyen Verhofstadt, "Brexit 3 yıl önce başlamadı. Çok daha önce başladı. Vetolar başladığında başladı. İngiltere'ye ayrıcalıklar vermeye başladığımızda başladı. Bir üyemiz AB'den bağımsız olarak fırsatlar aramaya karar verdi. Bugün İngiltere'nin AB'den çıkışını değil, İngiltere'nin AB'den anlaşmayla çıkmasını oyluyoruz. Bu kararı onlar aldı" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi adına konuşan Nikolina Brnjac, "AB Brexit kararı sonrasında vatandaşların haklarını korumak için elinden geleni yapacaktır" dedi.

İNGİLTERE ESKİ ÜYEMİZ, YENİ ORTAĞIMIZDIR"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Bu güne kadar AB projesine emek vermiş tüm İngilizlere minnetlerini ifade etmek istiyorum. Onlar bizim bir parçamız" diyen Leyen, "İngiltere eski üyemiz, yeni ortağımızdır" diye konuştu. Leyen, AB ile ortak endişeleri ve ortak menfaatleri bulunan İngiltere ile yakın bir dost olarak kalmak istediklerini de belirtti.

AB ve İngiltere'nin önümüzdeki günlerde yeni anlaşmalar yaparak ticaret başta olmak üzere birçok konuda stratejik ortaklık kurması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA