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Avrupa Parlamentosu binasında "koronavirüs" sessizliği

Avrupa Parlamentosu (AP) koridorları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 100'den fazla programın iptal edilmesinin ardından sessizliğe gömüldü.

11.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:54
Avrupa Parlamentosu binasında

Avrupa Parlamentosu (AP) koridorları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 100'den fazla programın iptal edilmesinin ardından sessizliğe gömüldü.

Fransa'nın Strazburg kentinde bu hafta toplanması planlanan AP Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle istisnai olarak dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

Normalde hafta boyunca sürmesi planlanan oturumlar, alınan tedbirler dolayısıyla sadece dün yapıldı.

AP, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde, 100'den fazla etkinliğini iptal etti. Ayrıca, Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan üyelerin dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca parlamento binalarına girişinin yasaklanacağı duyuruldu.

Bunun üzerine AP Başkanı David Sassoli, hafta sonunu çok sayıda koronavirüs vakasının görüldüğü İtalya'da geçirmesi nedeniyle tedbiren kendini evinde karantinaya aldı.

Faaliyetlerin en aza indirildiği, ziyaretçi girişinin durdurulduğu AP binası koridorları bugün diğer günlerin aksine boş kaldı.

Sessizliğe bürünen binaya girip çıkan kişilerden, kimlik bilgilerinin yanı sıra daha önce koronavirüs testi yapılıp yapılmadığı gibi soruların yer aldığı bir form doldurmaları istendi.

Brüksel'deki AB kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı (EDA), AB Komisyonu ve AB Konseyinde de koronavirüs vakaları tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

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