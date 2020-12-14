Avrupa Parlamentosu, Belaruslu muhalifleri ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa Parlamentosu, Belaruslu muhalifleri ağırladı

14.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:07
Avrupa Parlamentosu, Belaruslu muhalifleri ağırladı

Avrupa Parlamentosunun (AP) bu yılki "Sakharov Ödülü"ne layık görülen Belarus muhalefetinin temsilcileri, Parlamento üyeleriyle Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) bu yılki "Sakharov Ödülü"ne layık görülen Belarus muhalefetinin temsilcileri, Parlamento üyeleriyle Brüksel'de bir araya geldi.

AP'nin insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği ödülü çarşamba günkü törende alacak Svetlana Tikhanovskaya dışındaki muhalif temsilciler, Parlamentodaki konuşmalarında muhalefete verdiği destek için AB'ye teşekkür etti.

Tikhanovskaya, Berlin'den video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, Belarus muhalefetinin taleplerinin değişmediğini, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve yeniden seçim yapılmasını istediklerini kaydetti.

Belarus yönetiminin 21 Aralık'tan itibaren ülke dışına çıkılmasını engellemek için kara sınırlarını kapatacağını söyleyen Tikhanovskaya, bugüne kadar kendisi gibi binlerce Belaruslu muhalifin, "ülkelerini istediklerinden değil başka seçenekleri kalmadığından" terk ettiğini belirtti.

Tikhanovskaya, AB'ye, Belaruslu muhaliflere verdiği destekten ötürü teşekkürlerini ileterek, AB ülkelerinin Belarus'taki diplomatlarından sahada halka yardım etmesini istedi.

AB'nin de doğrudan Belarus halkına yardımda bulunmasını talep eden Tikhanovskaya, "AB'ye ayrıca değerlerine bağlı kalması ve Belarus rejimiyle bağlantılı hiç kimse ile ilişki kurmaması çağrısında bulunuyorum. Avrupalı şirketlerin, Lukaşenko ve müttefikleriyle iş birliği yapmasını da engellemeliyiz." dedi.

Belarus'ta ağustosta yapılan seçim

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimden sonra muhalefet, "seçime hile karıştırıldığı" gerekçesiyle gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Avrupa Birliği (AB), seçimin sonucunu tanımadığını açıklayarak, "seçimde hile yapıldığı, göstericilere yönelik şiddet kullanıldığı, muhalefete baskı uygulandığı ve muhaliflerin siyasi nedenlerle tutuklandığı" gerekçesiyle Belarus yönetiminden Lukaşenko dahil çok sayıda kişiye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

İlgili Haberler

CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı
CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı
Gürcistan'da 10. dönem parlamentosu muhalefetin boykotuna rağmen toplandı
Gürcistan'da 10. dönem parlamentosu muhalefetin boykotuna rağmen toplandı
İranlı muhalifin kaçırılmasıyla ilgili suç örgütü elebaşı Zindaşti'yle bağlantılı 13 kişi tutuklandı
İranlı muhalifin kaçırılmasıyla ilgili suç örgütü elebaşı Zindaşti'yle bağlantılı 13 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Erkan Akçay Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam İrem Derici Cemal Hünal Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Parlamentosu, Belaruslu muhalifleri ağırladı - Brüksel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 23:07:17. #1.15#
title