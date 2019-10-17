Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Türkiye ile üyelik müzakereleri askıya alınmalı

17.10.2019 19:27

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Türkiye'nin Suriye operasyonundan dolayı Ankara'ya daha katı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Sassoli, Türkiye ile üyelik müzakerelerin askıya alınmasını istedi.



Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik uluslararası tepkiler gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri yaptırım tehditleri altında Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısı yaparken, Avrupa'dan gelen tepkiler de giderek sertleşiyor. Euronews.com'da Görüntüle