Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Avrupa Erdoğan'ın esiri değil, NATO gerekli
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Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Avrupa Erdoğan'ın esiri değil, NATO gerekli

The Global Conversation'ın bu bölümünde euronews'ın konuğu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'ndan Avrupa Parlamentosu başkanlığına seçilen David SassoliView on euronews.

14.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:03

The Global Conversation'ın bu bölümünde euronews'ın konuğu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'ndan Parlamentosu başkanlığına seçilen David SassoliView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Avrupa Erdoğan'ın esiri değil, NATO gerekli
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