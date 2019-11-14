Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Avrupa Erdoğan'ın esiri değil, NATO gerekli

14.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:03

The Global Conversation'ın bu bölümünde euronews'ın konuğu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'ndan Avrupa Parlamentosu başkanlığına seçilen David SassoliView on euronews