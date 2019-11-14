Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Avrupa Erdoğan'ın esiri değil, NATO gerekli
The Global Conversation'ın bu bölümünde euronews'ın konuğu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'ndan Avrupa Parlamentosu başkanlığına seçilen David SassoliView on euronews.
14.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:03
The Global Conversation'ın bu bölümünde euronews'ın konuğu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'ndan Avrupa Parlamentosu başkanlığına seçilen David SassoliView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Avrupa Erdoğan'ın esiri değil, NATO gerekli