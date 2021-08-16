Avrupa Parlamentosu: Afgan kadınları ve kız çocuklarını etkileyecek bir insani krize göz yummamalıyız
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Avrupa Parlamentosu: Afgan kadınları ve kız çocuklarını etkileyecek bir insani krize göz yummamalıyız

Avrupa Parlamentosu: Afgan kadınları ve kız çocuklarını etkileyecek bir insani krize göz yummamalıyız
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Parlamentosu (AP), Afganistan'daki kadınlar ve kız çocuklarının güvenliği ve refahının garanti edilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Afganistan'daki kadınlar ve kız çocuklarının güvenliği ve refahının garanti edilmesi çağrısı yaptı.

AP'nin Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Evelyn Regner'in yaptığı yazılı açıklamada, Afgan kadınların ve kız çocuklarının güvenliğinin Avrupa Birliği'nin (AB) temel önceliği olması gerektiği belirtildi.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin kadınlar ve kız çocukları için hayatın her alanında sistematik ve vahşi bir baskı anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, "Taliban kontrolündeki bölgelerde kadın üniversiteleri kapatıldı. Kız çocuklarının eğitime erişimi engelleniyor ve kadınlar seks kölesi olarak satılıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Afganistan'daki kadınları ve kız çocuklarını etkileyecek bir insani krize göz yummamalıyız. AB üye ülkeleri, tehlikede olan herkesin güvenli bir şekilde ülkeden çıkışını sağlamak için birlikte çalışmalı. Bundan sonraki tüm müzakereler, Afgan kadın ve kız çocuklarının güvenliğini ve refahını garanti etmelidir." ifadeleri kullanıldı.

AB dışişleri bakanları, yarın Afganistan gündemiyle olağanüstü bir video konferans toplantısı düzenleyecek.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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