Avrupa Parlamentosu, AB'nin 2021 yılı bütçesini onayladı
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Avrupa Parlamentosu, AB'nin 2021 yılı bütçesini onayladı

18.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:36
Avrupa Parlamentosu, AB'nin 2021 yılı bütçesini onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) 160 milyar avronun üzerindeki 2021 yılı bütçesine onay verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) 160 milyar avronun üzerindeki 2021 yılı bütçesine onay verdi.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, Birliğin 2021 yılı bütçesi ele alındı.

Genel Kurul, AB'nin 2021 yılı bütçesini 540 "Evet", 77 "Hayır" ve 70 "Çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, 2021 yılında AB bütçesinde gelirler 164,3 milyar avro, harcamalar ise 166,1 milyar avro düzeyinde gerçekleşecek.

Bütçeden, tarım ve doğal kaynaklara yaklaşık 59 milyar avro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 53 milyar avro, tek pazar, inovasyon ve dijital dönüşüme 21 milyar avro, komşuluk ve dış ilişkilere 16 milyar avro, AB kamu yönetimine 10 milyar avro, göç ve sınır yönetimine 2,2 milyar avro, güvenlik ve savunmaya 1,7 milyar avro kaynak aktarılacak. ???????

Bütçe hakkında

AB üyesi ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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