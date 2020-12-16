Avrupa Parlamentosu, AB'nin 2021-2027 yılı bütçesini onayladı
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Avrupa Parlamentosu, AB'nin 2021-2027 yılı bütçesini onayladı

16.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:08
Avrupa Parlamentosu, AB'nin 2021-2027 yılı bütçesini onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1 trilyon avronun üzerindeki 2021-2027 yılları bütçesini onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1 trilyon avronun üzerindeki 2021-2027 yılları bütçesini onayladı.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin gelecek 7 yıllık bütçesi görüşüldü.

Genel Kurul, AB'nin 1 triyon 72 milyar avroluk bütçesini 548 "Evet", 81 "Hayır" ve 66 "Çekimser" oyla kabul etti.

AP, AB fonlarını hukukun üstünlüğü kriterlerine bağlayan yeni mekanizmaya ve Birlik bütçesine yeni gelir kaynakları sağlamaya yönelik plana da onay verdi.

AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan, 1 trilyon avroluk gelecekteki bütçeyle 750 milyar avroluk yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını engelliyordu.

İki ülke, hukukun üstünlüğü mekanizmasının kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyordu.

AB Dönem Başkanı Almanya, bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar arasında müzakereler yürütüyordu.

AB üyesi ülke liderlerinin geçen hafta Brüksel'de gerçekleştirdikleri zirvede, bütçe ve kurtarma paketinde uzlaşı sağlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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