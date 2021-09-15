Avrupa Parlamentosu, 5 milyar avroluk Brexit fonunu onayladı - Haberler Ekonomi
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Avrupa Parlamentosu, 5 milyar avroluk Brexit fonunu onayladı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa Parlamentosu, 5 milyar avroluk Brexit fonunu onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ekonomilerine Brexit'in etkilerine karşı kullanılmak üzere 5 milyar avroluk fonun oluşturulmasına onay verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ekonomilerine Brexit'in etkilerine karşı kullanılmak üzere 5 milyar avroluk fonun oluşturulmasına onay verdi.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla kurulacak fon görüşüldü.

AP milletvekilleri, Brexit'in AB ülkelerindeki ekonomik, sosyal ve bölgesel etkileriyle mücadeleye katkı sağlamak için 5 milyar avroluk fon kurulmasını 652 "Evet", 32 "Hayır" ve 11 "Çekimser" oyla kabul etti.

Söz konusu fonun 1,6 milyar avroluk kısmı 2021 yılında dağıtılacak. Geriye kalan 3,4 milyar avro ise 2025'e kadar kullanılacak.

Fon, özellikle Brexit'ten etkilenen işletmelere ve yerel topluluklara destek sağlayacak.

Fonun, İrlanda'ya yaklaşık 1 milyar avro, Hollanda'ya 810 milyon avro, Fransa'ya 670 milyon avro, Almanya'ya 590 milyon avro ve Belçika'ya 350 milyon avro mali destek sağlaması bekleniyor.

Fonla, özellikle Brexit'ten etkilenen balıkçılara önemli miktarda yardım sağlanması planlanıyor.

Söz konusu fonun yürürlüğe girmesi için AB Konseyince de resmen onaylanması gerekiyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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