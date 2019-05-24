Avrupa Parlamentosu 2019 seçimleri: Avrupa'da siyaset bölünüyor mu?
28 ülkeden 751 milletvekilinin seçileceği Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Seçimlerde tüm Avrupa’da tam 550 liste yarışıyor. Bu durum siyasetin ne kadar bölündüğüne işaret ediyor.
28 ülkeden 751 milletvekilinin seçileceği Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Seçimlerde tüm Avrupa'da tam 550 liste yarışıyor. Bu durum bir yandan hayal kırıklığına uğramış seçmenin değişim istediğine işaret ederken bir yandan da Avrupa'da siyasetin giderek bölündüğünü gösteriyor.
Almanya 41 ile en fazla listenin yarıştığı ülke. 96 milletvekili ile AP'ye en fazla temsilci göndermesinden dolayı bu durum sürpriz değil. Ancak AP'ye sadece 21 milletvekili gönderecek olan Çek Cumhuriyeti'nde 39 liste seçime katılıyor. Bu, Fransa (34), İtalya (18) ve İngiltere'den (27) bile fazla. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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