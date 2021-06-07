Avrupa Parlamentosu 15 ayı aşkın sürenin ardından yeniden Strazburg'da toplandı
Avrupa Parlamentosu (AP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 15 ayı aşkın sürenin ardından ilk kez Fransa'nın Strazburg kentinde toplandı.
Avrupa Parlamentosu (AP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 15 ayı aşkın sürenin ardından ilk kez Fransa'nın Strazburg kentinde toplandı.
Binası Strazburg'da bulunan AP, kentin salgında yüksek riski ifade eden "kırmızı bölge" olarak sınıflandırılması nedeniyle Genel Kurul oturumlarını uzaktan yapıyordu.
Süren salgın tehdidi nedeniyle açılış oturumuna, milletvekillerinin yalnızca yaklaşık üçte birinin katıldığı görüldü.
AP Başkanı David Sassoli, açılış konuşmasında, "Strazburg'da normal aktivitelerimize başlamamız, güven ve umudun göstergesidir." dedi.
Sassoli, parlamentonun, Kovid-19'un etkilerini ve üye ülkelerin ekonomik iyileşme planlarını değerlendireceğini söyledi.
13 Haziran'a kadar sürecek oturumların önemli gündem maddelerini; AB içinde seyahate imkan verecek Dijital Kovid Sertifikası'na son onayın verilmesi, Birliğin 23 Mayıs'ta bir uçağın Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle Belarus'a verilecek tepkiyi karara bağlaması, 15 Haziran'da yapılacak AB-ABD Zirvesi'nde ele alınacak konuların değerlendirilmesi oluşturacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam