Avrupa Parlamentosu 15 ayı aşkın sürenin ardından yeniden Strazburg'da toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Parlamentosu 15 ayı aşkın sürenin ardından yeniden Strazburg'da toplandı

Avrupa Parlamentosu 15 ayı aşkın sürenin ardından yeniden Strazburg'da toplandı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Parlamentosu (AP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 15 ayı aşkın sürenin ardından ilk kez Fransa'nın Strazburg kentinde toplandı.

Avrupa Parlamentosu (AP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 15 ayı aşkın sürenin ardından ilk kez Fransa'nın Strazburg kentinde toplandı.

Binası Strazburg'da bulunan AP, kentin salgında yüksek riski ifade eden "kırmızı bölge" olarak sınıflandırılması nedeniyle Genel Kurul oturumlarını uzaktan yapıyordu.

Süren salgın tehdidi nedeniyle açılış oturumuna, milletvekillerinin yalnızca yaklaşık üçte birinin katıldığı görüldü.

AP Başkanı David Sassoli, açılış konuşmasında, "Strazburg'da normal aktivitelerimize başlamamız, güven ve umudun göstergesidir." dedi.

Sassoli, parlamentonun, Kovid-19'un etkilerini ve üye ülkelerin ekonomik iyileşme planlarını değerlendireceğini söyledi.

13 Haziran'a kadar sürecek oturumların önemli gündem maddelerini; AB içinde seyahate imkan verecek Dijital Kovid Sertifikası'na son onayın verilmesi, Birliğin 23 Mayıs'ta bir uçağın Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle Belarus'a verilecek tepkiyi karara bağlaması, 15 Haziran'da yapılacak AB-ABD Zirvesi'nde ele alınacak konuların değerlendirilmesi oluşturacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 doza ulaştı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak
Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu Fahriye Evcen Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Parlamentosu 15 ayı aşkın sürenin ardından yeniden Strazburg'da toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:57:22. #1.15#

title