Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi yakından takip eden Sergey Lagodinsky, Türk yetkililerin meslektaşı Özlem Demirel'in bir mahkeme duruşmasına gözlemci olarak katılmasına izin vermediğini yazılı açıklamayla duyurdu.
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi yakından takip eden Sergey Lagodinsky, Türk yetkililerin meslektaşı Özlem Demirel'in bir mahkeme duruşmasına gözlemci olarak katılmasına izin vermediğini belirtti.
Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı Sergey Lagodinsky olayın 13 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleştiğini, Avrupa Birleşik Sol Grubu üyesi Alman parlamenter Özlem Demirel'e yapılanların 'demokrasi ve ikili ilişkiler adına' kabul edilemez olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle