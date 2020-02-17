Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi

17.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:04

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi yakından takip eden Sergey Lagodinsky, Türk yetkililerin meslektaşı Özlem Demirel'in bir mahkeme duruşmasına gözlemci olarak katılmasına izin vermediğini belirtti.



Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı Sergey Lagodinsky olayın 13 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleştiğini, Avrupa Birleşik Sol Grubu üyesi Alman parlamenter Özlem Demirel'e yapılanların 'demokrasi ve ikili ilişkiler adına' kabul edilemez olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle