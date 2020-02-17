Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi
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Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi yakından takip eden Sergey Lagodinsky, Türk yetkililerin meslektaşı Özlem Demirel'in bir mahkeme duruşmasına gözlemci olarak katılmasına izin vermediğini yazılı açıklamayla duyurdu.

17.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:04
Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi

Parlamentosu'nda 'yi yakından takip eden Sergey Lagodinsky, Türk yetkililerin meslektaşı Özlem Demirel'in bir mahkeme duruşmasına gözlemci olarak katılmasına izin vermediğini belirtti.


Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı Sergey Lagodinsky olayın 13 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleştiğini, Avrupa Birleşik Sol Grubu üyesi Alman parlamenter Özlem Demirel'e yapılanların 'demokrasi ve ikili ilişkiler adına' kabul edilemez olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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