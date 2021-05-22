Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Sümeyye Boyacı, 100 metre serbest S5 kategorisinde gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya...
Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Sümeyye Boyacı, 100 metre serbest S5 kategorisinde gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya kazandı.
Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Sümeyye Boyacı, 100 metre serbest S5 kategorisinde gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı