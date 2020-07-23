Avrupa Otomotiv Pazarı'nda daralmanın etkileri sürüyor Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) yayınladığı verilere göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Haziran ayında %24, otomobil pazarı %24,1 ve hafif ticari araç pazarı %13,6 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) yayınladığı verilere göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Haziran ayında %24, otomobil pazarı %24,1 ve hafif ticari araç pazarı %13,6 daraldı.

• Otomotiv pazarı 2020 Haziran ayında %24 azaldı ve 1.335.802 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1.756.553 toplam adet satış gerçekleşmişti.

• Otomobil pazarı 2020 Haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre %24,1 azaldı ve toplam 1.131.843 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.491.465 adetti.

• Hafif ticari araç pazarı 2020 Haziran ayında %13,6 azaldı ve 177.807 adede düştü. 2019 Haziran ayında 205.740 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 OcakHaziran döneminde %38,9, otomobil pazarı %39,5 ve hafif ticari araç pazarı %33,8 azaldı.

• Otomotiv pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde %38,9 azaldı ve 6.011.918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 9.834.542 toplam adet satış gerçekleşmişti.

• Otomobil pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %39,5 azaldı ve toplam 5.101.669 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 8.427.639 adetti.

• Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde %33,8 azaldı ve 758.166 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1.144.454 adet satış gerçekleşmişti.

• 2020 Haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %30,4 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %30,2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. ülke ve %30,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %54 ile Portekiz, %48,9 ile Hırvatistan ve %44,1 ile Litvanya'da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran tek pazar %1,4 ile Fransa oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %52,4 ile Hırvatistan, %50 ile İspanya ve %48,2 ile Portekiz'de yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %56,2 ile Portekiz, %49,4 ile Hırvatistan, %40,8 ile Litvanya'da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre büyüme gösteren tek pazar %1,2 ile Fransa oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %54,4 ile Hırvatistan, %50,9 ile İspanya, %49,6 ile Portekiz'de görüldü. İlk altı ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %50,6 ile İsveç, %46,2 ile Hollanda ve %45,1 ile Bulgaristan'da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar %8,4 ile Belçika, %7,8 ile Fransa ve %6,4 ile Romanya oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %45,7 ile İspanya, %45,6 ile İsveç ve %44,6 ile İngiltere'de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı.

Kaynak: Carmedya.com