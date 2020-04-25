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Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Haber

Avrupa otomotiv pazarı mart sonunda yüzde 26,1 azaldı

Avrupa otomotiv pazarı 2020 yılı mart ayı sonunda yüzde 26,1 azalarak 3 milyon 564 bin 777 adet seviyesinde gerçekleşti.

25.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:04
Avrupa otomotiv pazarı mart sonunda yüzde 26,1 azaldı

Avrupa otomotiv pazarı 2020 yılı mart ayı sonunda yüzde 26,1 azalarak 3 milyon 564 bin 777 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 mart ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 ocak-mart döneminde yüzde 26,1 azaldı ve 3 milyon 564 bin 777 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 4 milyon 824 bin 307 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 ocak-mart döneminde yüzde 34,7 ile İtalya, yüzde 32,7 ile Fransa ve yüzde 31,6 ile Avusturya'da düşüş yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 mart ayında yüzde 51,4 azaldı ve 998 bin 524 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 2 milyon 53 bin 472 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 mart ayında yüzde 83,6 ile İtalya, yüzde 70,5 ile Fransa ve yüzde 68,5 ile İspanya'da düşüş yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran pazar olmadı.

2020 mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 41,3 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7'nci ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 ocak-mart döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 26,3 azaldı ve toplam 3 milyon 54 bin 703 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2019 yılı aynı döneminde 4 milyon 146 bin 822 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 35,5 ile İtalya, yüzde 34,1 ile Fransa, yüzde 32,4 ile Avusturya'da görüldü. 2020 yılı ocak-mart döneminde, 2019 yılı aynı dönemine göre satışlarını artıran tek ülke yüzde 5,2 ile Litvanya oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 mart ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 51,8 azaldı ve toplam 853 bin 77 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2019 yılında 1 milyon 771 bin 30 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 85,4 ile İtalya, yüzde 72,2 ile Fransa, yüzde 69,3 ile İspanya'da görüldü. 2020 mart ayında, 2019 yılı aynı ayına göre satışlarını arttıran tek ülke yüzde 0,4 ile İzlanda oldu.

2020 mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 44,8 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2020 ocak-mart döneminde yüzde 24,7 azaldı ve 422 bin 681 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 561 bin 599 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 ocak-mart döneminde en fazla düşüş yüzde 43,8 ile İsveç, yüzde 35,1 ile Slovenya ve yüzde 33,9 ile İngiltere'de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2020 mart ayında yüzde 50,4 azaldı ve 118 bin 510 adede düştü. 2019 mart ayında 238 bin 851 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 mart ayında en fazla düşüş yüzde 71,2 ile İtalya, yüzde 67,2 ile İspanya ve yüzde 64,8 ile Fransa'da yaşandı. Satışlarını artıran pazar olmadı.

2020 mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 26 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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