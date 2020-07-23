Avrupa otomotiv pazarı haziranda daraldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa otomotiv pazarı haziranda daraldı

Avrupa otomotiv pazarı 2020 haziran ayında yüzde 24, otomobil pazarı yüzde 24,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,6 daraldı.

Avrupa otomotiv pazarı haziranda daraldı
23.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:35

Avrupa otomotiv pazarı 2020 haziran ayında yüzde 24, otomobil pazarı yüzde 24,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,6 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 haziran ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 haziran ayında yüzde 24, otomobil pazarı yüzde 24,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,6 daraldı.

Otomotiv pazarı 2020 haziran ayında yüzde 24 azaldı ve 1 milyon 335 bin 802 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 756 bin 553 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 24,1 azaldı ve toplam 1 milyon 131 bin 843 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 491 bin 465 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 haziran ayında yüzde 13,6 azaldı ve 177 bin 807 adede düştü. 2019 haziran ayında 205 bin 740 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 38,9 azaldı ve 6 milyon 11 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 9 milyon 834 bin 542 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 39,5 azaldı ve toplam 5 milyon 101 bin 669 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 8 milyon 427 bin 639 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 33,8 azaldı ve 758 bin 166 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 144 bin 454 adet satış gerçekleşmişti.

2020 haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke, yüzde 30,2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci ülke ve yüzde 30,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54 ile Portekiz, yüzde 48,9 ile Hırvatistan ve yüzde 44,1 ile Litvanya'da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran tek pazar yüzde 1,4 ile Fransa oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 52,4 ile Hırvatistan, yüzde 50 ile İspanya ve yüzde 48,2 ile Portekiz'de yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 56,2 ile Portekiz, yüzde 49,4 ile Hırvatistan, yüzde 40,8 ile Litvanya'da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre büyüme gösteren tek pazar yüzde 1,2 ile Fransa oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54,4 ile Hırvatistan, yüzde 50,9 ile İspanya, yüzde 49,6 ile Portekiz'de görüldü. İlk altı ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 50,6 ile İsveç, yüzde 46,2 ile Hollanda ve yüzde 45,1 ile Bulgaristan'da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar yüzde 8,4 ile Belçika, yüzde 7,8 ile Fransa ve yüzde 6,4 ile Romanya oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 45,7 ile İspanya, yüzde 45,6 ile İsveç ve yüzde 44,6 ile İngiltere'de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Politika
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu 3. Sayfa
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Güncel
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Ekonomi
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sörloth bu sezon, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı
Sörloth bu sezon, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Tuma Çelik Engin Altay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Seyfi Dursunoğlu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Selçuk İnan Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: Avrupa otomotiv pazarı haziranda daraldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 12:36:46. #1.15#
title