Avrupa otomotiv pazarı Ağustos sonunda yüzde 1,9 azaldı

25.09.2019 12:33

ODD verilerine göre Avrupa otomotiv pazarı 2019 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 1,9 azalarak 12 milyon 631 bin 705 adet gerçekleşti.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Ağustos ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 1,9 azaldı ve 12 milyon 631 bin 705 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 12 milyon 874 bin 880 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 38,4 ile İzlanda, yüzde 17 ile İsveç ve yüzde 11 ile Finlandiya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 30,8, Romanya yüzde 13,2 ve Macaristan yüzde 11,2 oranlarıyla yer aldı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ağustos ayında yüzde 6 azaldı ve 1.263.546 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1 milyon 344 bin 792 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ağustos ayında yüzde 43 ile İzlanda, yüzde 27 ile İspanya ve yüzde 15,1 ile Slovenya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İsveç yüzde 31,9, Yunanistan yüzde 26,8 ve Macaristan yüzde 22 oranlarıyla yer aldı.



2019 Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 46 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 11'inci ülke konumunda yer aldı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Ağustos döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı ve toplam 10 milyon 830 bin 899 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 11 milyon 184 bin 838 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 39,4 ile İzlanda, yüzde 15,9 ile İsveç ve yüzde 12,8 ile Finlandiya'da görüldü. 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 39,4, Romanya yüzde 13,7 ve Macaristan yüzde 10,1 oranlarıyla yer aldı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 azaldı ve toplam 1 milyon 74 bin 169 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 174 bin 645 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 45,2 ile İzlanda, yüzde 30,8 ile İspanya ve yüzde 19 ile Portekiz'de görüldü. 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 24,3, Macaristan yüzde 20,8 ve İsveç yüzde 19,5 oranlarıyla yer aldı.



2019 Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 43,94 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12'nci oldu.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 6,3 arttı ve 1 milyon 487 bin 479 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 1 milyon 399 bin 314 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Ağustos döneminde en fazla düşüş yüzde 31,2 ile İzlanda, yüzde 28,1 ile İsveç ve yüzde 11,3 ile Estonya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 38,5, Macaristan yüzde 25,2 ve Yunanistan yüzde 17,4 oranlarıyla yer aldı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ağustos ayında yüzde 17,6 arttı ve 163 bin 437 adede yükseldi. 2018 Ağustos ayında 139 bin 26 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ağustos ayında en fazla düşüş yüzde 24,6 ile Slovenya, yüzde 23,7 ile İzlanda ve yüzde 20,8 ile Letonya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İsveç yüzde 232,2, Yunanistan yüzde 77,6 ve Finlandiya yüzde 52,1 oranlarıyla yer aldı.



2019 Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 36,2 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 9'uncu sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA